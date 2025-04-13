Trump, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile görüşeceğini teyit etti

El Salvador ve ABD'nin terör örgütlerini yok etmek için birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "Başkan Bukele, dünyanın ve özellikle de ABD'nin en tehlikeli düşmanlarından bazılarını ülkesinin himayesine büyük bir nezaketle kabul etti. Bu barbarlar, artık yalnızca gururlu ve egemen bir devlet olan El Salvador'un himayesinde bulunuyor ve onların geleceği 'Başkan B' ile hükümetinin takdirindedir. Bu kişiler, artık vatandaşlarımız için asla bir tehdit ya da tehlike oluşturamayacak!" ifadelerini kullandı. Trump, 14 Nisan'da Bukele ile bir araya geleceğini belirtti.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır