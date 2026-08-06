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Trump, faciayı kıl payı atlattı! Havada panik anları

ABD Başkanı Donald Trump facianın eşiğinden döndü. Trump'ı taşıyan helikopter, Washington’da bir yolcu uçağının uçuş rotasına girdi. Uçak ile Trump'ı taşıyan helikopter mesafe yatayda 1,3 kilometreye, dikeyde ise 213 metreye kadar düştü. Olayın ise telsiz iletişimindeki sorun nedeniyle yaşandığı bildirildi. İşte tüm detaylar...

Trump, faciayı kıl payı atlattı! Havada panik anları
Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, olası bir facianın eşiğinden döndü. Trump, salı günü Beyaz Saray'dan Andrews Ortak Üssü’ne gitmek için yerel saatle 14.30'da Marine One helikopterine bindi.

KULE İLE İLETİŞİME GEÇİLEMEDİ

New York Times'ta yer alana göre ilk incelemelerde, Marine One mürettebatının kalkıştan yaklaşık üç dakika önce hava trafik kontrol kulesine üç kez ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Telsiz iletişimindeki sorun nedeniyle bu çağrıların kuleye ulaşmadığı aktarıldı.

Trump, faciayı kıl payı atlattı! Havada panik anları 1

PLANLANAN SAATTE KALKTI, YOLCU UÇAĞININ ROTASINA GİRDİ

Çağrıların kuleye ulaşmamasına rağmen helikopter planlanan saatte havalandı. O sırada Envoy Air’e ait bir yolcu uçağı da kalkış yaptı. İki hava aracı aynı anda kalkış yapınca, helikopter, yolcu uçağının uçuş rotasına tehlikeli şekilde yaklaştı.

ARALARINDAKİ MESAFE 213 METREYE KADAR DÜŞTÜ

ABD Federal Havacılık İdaresinin ön değerlendirmesi ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Helikopter ve uçak arasındaki mesafe en yakın noktada yatay olarak yaklaşık 1,3 kilometreye, dikey olarak ise 213 metreye kadar düştü. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin ise sürdüğü aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Beyaz Saray bir açıklama yayınladı. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Marine One’ın dünyanın en deneyimli askeri pilotları tarafından kullanıldığını söyledi. Desai, ABD Başkanının güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü belirtti.

Trump, Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’ndeki helikopter pistinde temmuz ayından bu yana devam eden inşaat nedeniyle Marine One uçuşlarında Ellipse Parkı’nı kullanıyor. Uzmanlar, kalkış ve iniş noktasının değiştirilmesinin, zaten ABD’nin en yoğun ve karmaşık bölgelerinden biri olan Washington hava sahasındaki trafiği daha da zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

2025'TEKİ KAZADA 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Washington hava sahasındaki güvenlik önlemleri, Ocak 2025’te yaşanan ölümcül kazanın ardından artırılmıştı. Bir ABD Ordusu Black Hawk helikopteri ile American Airlines’a ait yolcu uçağının çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

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Donald Trump helikopter abd
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