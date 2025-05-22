Trump, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasından "bir şey çıkmasını" beklemiyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlarken, basın mensuplarının UAD'deki İsrail davasına ilişkin bir sorusunu yanıtladı.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE HİÇBİR ŞEY BEKLEMİYORUM"

Trump, bir muhabirin, kendisine yönelttiği, "UAD konusunda ne bekliyorsunuz? Güney Afrika'nın bu davadan vazgeçmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Ne olacağını göreceğiz. Bir karar çıkacak ve bu kararın ne anlama geleceğini kim bilebilir?" diye yanıt verdi.

2023 YILINDA DAVA AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır