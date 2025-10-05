HABER

Trump: Hamas hızlı hareket etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasında herhangi bir gecikmeyi kabul etmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ‘hızlı olması gerektiğini’ belirtti. Trump, “Rehinelerin serbest bırakılmasına ve barış anlaşmasının tamamlanması şansına olanak tanımak için İsrail’in bombardımanları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas derhal harekete geçmeli, aksi takdirde tüm teklifler geri çekilecek. Pek çok kişinin beklediği gibi bir gecikmeyi ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturduğu herhangi bir sonucu kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

