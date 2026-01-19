HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump ile Norveç ve Finlandiya liderleri arasındaki Grönland mesajlaşması basına sızdırıldı: "Rusya veya Çin'den koruyamazlar"

ABD Başkanı Donald Trump ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasında Grönland hakkındaki mesajlaşmalar basına sızdırıldı. Trump, mesajında, "Grönland'ı tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmedikçe dünya güvenli olamaz. Danimarka, o toprağı Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden ‘mülkiyet hakkı’ var ki?" dedi.

Trump ile Norveç ve Finlandiya liderleri arasındaki Grönland mesajlaşması basına sızdırıldı: "Rusya veya Çin'den koruyamazlar"

ABD Başkanı Donald Trump ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasında Grönland hakkındaki mesajlaşma basına sızdırıldı.

Trump ile Norveç ve Finlandiya liderleri arasındaki Grönland mesajlaşması basına sızdırıldı: "Rusya veya Çin den koruyamazlar" 1

"SEVGİLİ DONALD..."

ABD basınında yer alan haberlerde, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’un kendi ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb adına Trump’a yazdığı 18 Ocak tarihli mesajda, "Sayın Başkan, Sevgili Donald, Atlantik'in iki yakasındaki temaslar, Grönland, Gazze, Ukrayna ve dün yaptığınız gümrük vergisi açıklaması hakkında. Bu konulardaki tutumumuzu biliyorsunuz. Ancak hepimizin bunu ortadan kaldırmak ve gerilimi azaltmak için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Çevremizde işbirliği yapmamız gereken çok şey oluyor. Bugün daha sonra sizinle bir görüşme öneriyoruz, ikimizle birlikte veya ayrı ayrı tercihinizi bize bildirir misiniz? Saygılarımızla, Alex ve Jonas" ifadelerini kullandı.

Trump ile Norveç ve Finlandiya liderleri arasındaki Grönland mesajlaşması basına sızdırıldı: "Rusya veya Çin den koruyamazlar" 2

"DÜNYA GÜVENLİ OLMAZ"

ABD Başkanı Trump ise mesaja cevabında, "Sevgili Jonas, ülkenizin 8 savaşı ve daha fazlasını durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeyi kararlaştırdığını göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünme yükümlülüğü hissetmiyorum. Ancak barış her zaman öncelikli olacak ama artık ABD için neyin iyi ve uygun olduğunu düşünebilirim. Danimarka, o toprağı Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden ‘mülkiyet hakkı’ var ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir tekne oraya demirlemiş, ama bizim de oraya demirleyen teknelerimiz vardı. NATO'nun kurulduğundan bu yana NATO için diğer herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO da ABD için bir şeyler yapmalı. Grönland'ı tam ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmedikçe dünya güvenli olamaz. Teşekkürler" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"
Grand İsias Otel davasında karar açıklandıGrand İsias Otel davasında karar açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Finlandiya Norveç Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.