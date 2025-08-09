HABER

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu. Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğine ilişkin açıklamasını doğruladı. Uşakov, "Putin ve Trump, Alaska'daki zirvede Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakereye odaklanacak” dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

