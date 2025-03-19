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Trump ile Putin görüştü, Zelenskiy’den sert tepki geldi: “Telefon numaram onda var, Ukrayna olmadan müzakere mümkün değil"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 08:27
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi ile ilgili olarak Trump ile konuşmak istediğini belirterek, "Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum" dedi. Enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması çabalarına sıcak baktıklarını söyleyen Zelenskiy, "İstikrarlı ve adil bir barışa yol açacak her türlü öneriyi destekleyeceğiz" dedi.

Trump ile Putin görüştü, Zelenskiy’den sert tepki geldi: “Telefon numaram onda var, Ukrayna olmadan müzakere mümkün değil"

Finlandiya’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Düzenlediği video konferansta Putin’in tavrına şüpheci yaklaştığını ifade eden Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik 30 günlük bir ateşkese bağlı kalıp kalmayacağı ve Trump ile Putin arasındaki ilişki hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Söylemesi zor. Trump ile Putin arasındaki ilişki açısından bu soruya cevap vermek zor. Başkan Trump ile bir görüşme yapacağımı düşünüyorum. Ayrıntıları anlayacağız. Her zaman ateşkes ve enerji altyapısına karşı hiçbir silah kullanılmamasını destekledik. Ayrıca deniz koridorlarına saldırılmamasını da destekledik" yanıtını verdi.

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"Bunlar bizim önerilerimizdi. İstikrarlı ve adil bir barışa yol açacak her türlü öneriyi destekleyeceğiz" diyen Zelenskiy, "Ancak bunun için ne hakkında konuştuğumuzu, ayrıntıların neler olduğunu anlamamız ve bu ayrıntıları ortaklarımızın bize anlatmasını sağlamamız gerekir. Çünkü bu savaşta iki taraf var: Rusya ve Ukrayna. Bu yüzden Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bu yüzden Trump ile konuşmak için sabırsızlandığını vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump meşgul biri. Ancak vakti olduğunda, beni her zaman arayabilir. Telefon numaram onda var. Daha sonraki adımları memnuniyetle konuşmaya hazırız" dedi.

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"PUTİN SALDIRGAN OPERASYONLAR YÜRÜTMEK İSTİYOR"

Putin'in Ukrayna'nın Zaporijya bölgesi ile Rusya sınırındaki Sumy ve Kharkiv bölgelerine yeni saldırılar başlatacağını iddia eden Zelenskiy, "Putin birkaç saldırgan operasyon yürütmek istiyor. Bunu yapmaya çalışacak. Ne için? Ukrayna'ya maksimum baskıyı uygulamak için. Ne zaman olacak? İnanın bana, bunu önümüzdeki birkaç ay içinde yapmaya çalışacak" şeklinde konuştu.

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"ASKERİ YARDIMIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Putin’in ayrıca Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları durdurmaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, "ABD'nin (askeri yardım ve istihbarat paylaşımını durdurmaya yönelik) adımlar atabileceğini gördü ve bu yüzden kendi lehine olacağını düşündüğü konuları gündeme getiriyor. Daha önce de oldu, neden tekrar yapmasın? Ancak bu bir kez daha Ukrayna ordusunun zayıflaması anlamına gelir" diye konuştu.

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Buna rağmen, askeri yardımlar konusunda umutlu olduğunu belirten Zelenskiy, "Askeri yardımın devam edeceğini düşünüyorum. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Avrupalı muhataplarımızdan yardım alıyoruz. Onlarla sürekli temas halindeyiz. Ortaklarımızdan ihanet gelmeyeceğinden ve askeri yardım akışının devam edeceğinden eminim" dedi.

(İHA)

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