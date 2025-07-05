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Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi'nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek"

Amerikan Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yollarını ayırdıktan sonra ülkede yeni bir parti kurulması fikrini yeniden gündeme getirmişti. Musk son paylaşımında "Amerika Partisi'nin" kurulduğunu belirtti. Musk "Halk iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti istedi, o halde olacak. Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" ifadelerini kullandı.

Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi'nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek"

Elon Musk, X sosyal medya platformundaki takipçilerine ABD'de yeni bir siyasi partisi kurulup kurulmaması gerektiğini sormuştu. Musk'ın duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz Cuma günü Elon Musk'un sert bir şekilde karşı çıktığı vergi indirimi ve harcama tasarısını imzalayarak yasalaştırmasının ardından geldi.

Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek" 1

Amerika Partisi'nin kurulduğunu belirten Musk, "Halk iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti istedi, o halde olacak. Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye gelince, demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" ifadelerini kullandı.

Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek" 2

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakın isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı.

Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek" 3
Trump, bu hafta başında Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesme tehdidinde bulunmuştu. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti. Söz konusu yasa tasarısı Sena ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş, Trump'ın imzasıyla yasalaşmıştı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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