Trump ile Zelenskiy Florida'da buluştu: "Görüşmelerin son aşamasındayız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Görüşmeye girmeden önce kapıda basın mensuplarına kısa açıklama yapan iki lider, sürecin olumlu sonuçlanması konusunda umutlu konuştu.

"ÇOK ÇALIŞTI"

Zelenskiy ile yapacakları görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını söyleyen Trump, Zelenskiy için "çok cesur ve bu süreç için çok çalıştı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek." şeklinde konuştu.

