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Trump imzayı attı! Tarihi hamlesi böyle duyuruldu: "Zamanı çoktan geldi"

02.03.2025 09:21
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ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha çok konuşulacak bir hamleye imza attı. ABD'de resmi dil artık İngilizce oldu. Beyz Saray'ın açıklaması dikkat çekti.

Trump imzayı attı! Tarihi hamlesi böyle duyuruldu: "Zamanı çoktan geldi"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın söz konusu başkanlık kararının ABD'yi birleştireceği belirtildi.

ABD'NİN RESMİ DİLİ BELİRLENDİ

İngilizcenin, Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasa gibi tarihi belgelerle birlikte ulusun dili olduğuna işaret edilen açıklamada, Başkan Trump'ın İngilizceyi ülkenin resmi dili yapan kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

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"ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

Açıklamada, "İngilizcenin ABD'nin resmi dili olarak tanınmasının zamanı çoktan geldi." ifadesi kullanıldı.

Kararname ile eski Başkan Bill Clinton döneminde federal kurumlara getirilen "İngilizce konuşmayanlara kapsamlı dil yardımı sağlamaları emri"nin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kurumlara, hizmetlerinde "İngilizce dışındaki dil kullanımı" ihtiyaçlarını belirleme esnekliği tanındığına işaret edildi.

Açıklamada, ABD'de 350'den fazla farklı dilin konuşulduğu öne sürülerek, halihazırda 30'dan fazla eyaletin İngilizceyi resmi dil olarak kabul ettiği ifade edildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngilizce Donald Trump abd
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