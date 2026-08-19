Trump'ın adı yasak aşk skandalına karıştı! Gazetecilere tepkisi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel hayatına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Trump'ın asistanı Natalie Harp ile romantik bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

İddialar, Demokrat Senatör Jon Ossoff'un açıklamalarının ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

KATAR EMİRİ'NİN HEDİYE ETTİĞİ UÇAKTA BİRLİKTE SEYAHAT İDDİASI

Ossoff, Trump'ın görevine odaklanmak yerine Katar Emiri tarafından hediye edilen uçakta Natalie Harp ile seyahat etmeyi tercih ettiğini öne sürdü.

Bu açıklama, Trump ile Harp arasındaki ilişki iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP GAZETECİNİN SORUSUNA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

CNN International muhabiri Kristen Holmes, Trump'a Harp ile ilgili iddiaları sordu.

Trump ise soruya oldukça sert bir şekilde karşılık verdi. ABD Başkanı, gazeteciye "Sessiz ol, siz yalancısınız" dedi.

Beyaz Saray da daha sonra yaptığı açıklamayla gazetecinin sorusuna tepki gösterdi.

HARP'IN TRUMP'A YAKINLIĞI GÜNDEMDE

CNN'e konuşan Beyaz Saray kaynakları ise Natalie Harp'ın Trump'a oldukça bağlı olduğunu iddia etti.

Kaynaklar, Harp'ın Trump'tan gelen talimatları tereddüt etmeden yerine getirdiğini ve Trump'ın da kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu öne sürdü.

Harp'ın Trump üzerindeki etkisinin Cumhuriyetçi Parti içerisindeki bazı isimleri de rahatsız ettiği iddiaları gündeme getirildi.

TRUMP İLE HARP ARASINDAKİ İLİŞKİ DOĞRULANMADI

Trump ile Natalie Harp arasında romantik bir ilişki bulunduğuna ilişkin iddialar henüz doğrulanmış değil.

Gündeme gelen açıklamalar ve Trump'ın gazetecinin sorusuna verdiği sert tepki ise iddiaların yeniden tartışılmasına neden oldu.