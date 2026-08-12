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Trump'ın Ankara'dan gidişi olay olmuştu! O iddiaları doğruları

Geçen ay NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüşte başka bir uçak kullanması gündem olmuştu. Trump bu konuyla ilgili ilk kez konuştu ve bunu kendinden gizli servisin istediğini belirtti.

Trump'ın Ankara'dan gidişi olay olmuştu! O iddiaları doğruları

ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek, "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler." dedi.

Trump ın Ankara dan gidişi olay olmuştu! O iddiaları doğruları 1

"BANA SÜREKLİ YALAN SÖYLEDİLER"

ABD Başkanı Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'ın müzakereler boyunca kendilerine defalarca "yalan söylediğini" iddia ederek, bu süreçte Tahran'a güvenmediğini dile getirdi.

ABD Başkanı, "İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler." diye konuştu.

"HÜRMÜZ BİZİM"

Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD Donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, "Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim." değerlendirmesini yaptı.

"FARKLI BİR UÇAKLA GİTMEMİ İSTEDİLER"

Öte yandan Trump, geçen ay NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken Gizli Servis'in "güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını doğruladı.

Trump ın Ankara dan gidişi olay olmuştu! O iddiaları doğruları 2

Trump, konuyla ilgili bir soruya, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Dolayısıyla Gizli Servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler, o da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti." yanıtını verdi.

"İSTEDİLER BEN DE YAPTIM"

Kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade eden Trump, "Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara uçak abd trump
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