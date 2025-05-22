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Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli! "Tek başına karar alma yetkisi yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına yargı engeli geldi. ABD'de federal yargıç, Trump'ın kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti. Yargıç, Trump yönetiminin tek başına kapatma kararı alma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli! "Tek başına karar alma yetkisi yok"

ABD'de Boston bölgesinden federal yargıç Myong Joun, perşembe günü açıkladığı kararla, Trump yönetiminin seçim vaatlerinden biri konusunda önemli bir adım attı.
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Yargıç Joun, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararnamesinin uygulanmasını engelleyerek bakanlığın kapatılması sürecini durdurdu. Ayrıca, bu süreçte işine son verilen yaklaşık 1300 bakanlık çalışanının görevlerine geri dönmesine karar verdi.

TRUMP YÖNETİMİ KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Yargıç, kararında, Trump yönetiminin tek başına bakanlığı kapatma yetkisine sahip olmadığı yönündeki hukuki görüşünü ortaya koydu.
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Beyaz Saray'dan henüz karara ilişkin açıklama yapılmazken, Trump yönetiminin kararı temyize götürmesi bekleniyor.
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ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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