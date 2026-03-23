Trump'ın 'harita' çıkışına İran'dan yanıt: Sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz

Savaş hem saha da hem sosyal medyada devam ediyor. ABD lideri Trump sosyal medya hesabından, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi" ifadelerini kullanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yine sosyal medya hesabından, "Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz." yanıtı kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı haritadan silme" açıklamasını, "tarih yazan bir milletin iradesi karşısında düşmanın çaresizliğini ve acizliğini gösteren bir yanılsama olarak" nitelendirdi.

"ACİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın İran’ı haritadan silme açıklamasına ABD merkezli X sosyal medya platformundan cevap verdi.

Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ GERGİNLİĞİ

Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılması konusuna da değinen Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz." dedi.

TRUMP'IN HARİTA ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

