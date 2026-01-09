Trump'ın kızı olduğunu iddia etmişti! Necla Özmen: "Babam sövülmesi zoruma gidiyor"

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin söylemi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın (79) biyolojik babası olabileceğini iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti için dava açmıştı.

Özmen, öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve Trump ile bu dönemde bir ilişki yaşadığını ileri sürdü. Necla Özmen, doğum belgesindeki çelişkiler ve biyolojik aile hakkındaki belirsizlikler üzerine aile mahkemesine başvurarak babalık durumunun belirlenmesini talep etti. Özmen, sadece Türkiye'de değil, aynı iddiayla ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi göndermişti.

"TRUMP'IN BABAM OLDUĞUNU İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Açtığı dava ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Özmen, "Evlatlık verdiği kişinin daha önce çocuğu olup öldüğü için onun nüfusuna geçirmişler beni. 2017 senesinde Sayın Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi. O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde. Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

NECLA ÖZMEN: "BABAMA SÖVÜLMESİ ZORUMA GİDİYOR"

Özmen yaptığı yeni çıkış ile yine gündeme geldi. Özmen, "Babama sövülmesi çok zoruma gidiyor. Herkesin ailesi kutsaldır" dedi.

MADURO ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Özmen geçen günlerde ABD tarafından yakalanan Nicolas Maduro için Trump'a çağrıda bulunmuş ve "Babam Trump, Maduro'yu serbest bıraksın" demişti.