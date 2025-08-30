HABER

Trump'ın küresel tarifeleri mahkeme engeline takıldı

ABD Temyiz Mahkemesi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde uyguladığı birçok küresel tarifeyi yasa dışı ilan etti. Karar, Trump'ın ticaret politikalarına yönelik hukuki mücadeleyi yeniden alevlendirirken, Yüksek Mahkeme'ye olası bir temyiz yolu açık bırakıldı.

Cansu Akalp

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın birçok tarifesini yasa dışı buldu. Karar, eski başkanın ticaret politikalarına büyük bir darbe vurdu.

ABD'de bir temyiz mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelinde uyguladığı birçok tarifeyi yasa dışı buldu. Bu karar, Trump'ın dış politika gündemini alt üst edebilecek potansiyele sahip hukuki bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Karar, Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada gibi ülkelere uyguladığı 'karşılıklı' tarifelerin yanı sıra, diğer birçok ülkeye uygulanan tarifeleri de kapsıyor. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, 7'ye 4 oyla Trump'ın tarifelerin acil bir ekonomik yetki yasası kapsamında izin verildiği yönündeki argümanını reddetti ve bu tarifeleri 'yasaya aykırı' olarak nitelendirdi. Mahkeme, başkanın ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı tarifelerin, aslında Kongre'nin yetki alanına giren ticaret düzenlemeleri olduğu ve bu nedenle yasal dayanağının bulunmadığına hükmetti. Mahkeme kararının yürürlüğe girmesi için 14 Ekim'e kadar süre tanındı. Bu süre zarfında Trump yönetiminin, davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıma imkanı bulunuyor. Ancak, Yüksek Mahkeme'nin davayı kabul edip etmeyeceği henüz belirsiz. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada temyiz mahkemesini ve kararı eleştirerek, 'Bu Karar yürürlükte kalırsa, Amerika Birleşik Devletleri'ni kelimenin tam anlamıyla yok eder' ifadelerini kullandı. Trump, mahkemenin 'son derece partizan' olduğunu iddia etti ve kararın siyasi motivasyonlu olduğunu savundu. Karar, Trump'ın başkanlığı döneminde uyguladığı agresif ticaret politikalarına karşı çıkan işletmeler ve devletler tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçok işletme, Trump'ın tarifelerinin maliyetleri artırdığını, tedarik zincirlerini bozduğunu ve rekabet güçlerini zayıflattığını savunuyordu. Bu kararın, ABD'nin uluslararası ticaret ilişkileri üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Eğer Yüksek Mahkeme de temyiz mahkemesinin kararını onarsa, Trump'ın tarifelerinin geri alınması ve ABD'nin ticaret ortaklarıyla ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilir. Ancak, Trump'ın olası bir geri dönüşünde bu politikaları tekrar uygulamaya koyma ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Temyiz mahkemesinin bu kararı, Trump'ın ticaret politikalarına büyük bir darbe vururken, hukuki mücadelenin henüz sona ermediğini gösteriyor. Yüksek Mahkeme'nin olası kararı, ABD'nin ticaret geleceği açısından belirleyici olacak.

