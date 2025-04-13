Trump'ın olası Türkiye ziyareti gündemde! Beyaz Saray'dan sonra bir açıklama da Bakan Fidan'dan geldi

Donald Trump'ın mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu. Konu Beyaz Saray'da da gündeme gelmişti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Trump'ın Türkiye’yi ziyaret edip etmeyeceği soruldu.

Bakan Fidan "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar sürüyor" diye yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyaretiyle ilgili soruya Fidan "Genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" sorusuna, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" yanıtını vermişti.

Leavitt, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim” demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır