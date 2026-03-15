HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın sözlerinden sonra Japonya ve Güney Kore'den açıklama! Savaş gemilerini gönderecekler mi?

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken, Japonya ve Güney Kore'den ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Güney Kore ve Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla birçok ülkenin bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürmesinin ardından bu konuyu "dikkatle değerlendireceklerini" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden ismi paylaşılmayan bir sözcü, Trump'ın ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, Trump'ın sosyal medya paylaşımından haberdar olduklarını vurgulayarak, "uluslararası deniz yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukukla korunan tüm ülkelerin çıkarına uygun olduğunu" ifade etti.

Trump'ın isteğinin "dikkatle değerlendirileceğini" dile getiren sözcü, "küresel deniz lojistik ağının hızla normalleşmesini umduklarını" kaydetti.

JAPONYA'DA AÇIKLAMA

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Partinin (LDP) politika sorumlusu Kobayaşi Takayuki, yerel NHK kanalında katıldığı programda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kobayaşi, Japonya'nın Hürmüz Boğazı'na gemi göndermesinin "aşılması son derece zor bir eşik" olduğunu ifade ederek, "yasal açıdan bu olasılığı elemeyeceklerini" ancak mevcut duruma göre bunun, dikkatle ele alınması gereken bir mesele olduğunu söyledi.

TRUMP DUYURMUŞTU

Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürerek şunları kaydetmişti:

"Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.