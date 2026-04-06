Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

28 Nisan'da başlayan savaş hem sahada hem de diplomatik olarak devam ediyor. ABD Başkanı Trump dün Hürmüz Boğazı için, "Şu lanet boğazı açın" ifadelerini kullanmıştı. İran'dan Trump'a yanıt geldi. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyecek." denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyeceği vurgulanarak, "DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İranlı yetkililerin planı doğrultusunda, Basra Körfezi'ndeki yeni düzene yönelik operasyonel hazırlıklarını tamamlıyor" denildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD'YE YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yanıt gecikmedi. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda kontrolün devam edeceği vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı, özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyecek. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İranlı yetkililerin planı doğrultusunda, Basra Körfezi'ndeki yeni düzene yönelik operasyonel hazırlıklarını tamamlıyor" denildi.

TRUMP KENDİ DUYURDUĞU SÜREYİ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a tanıdığı 48 saatlik süreyi ABD Doğu Yakası saatiyle Salı 20.00’a (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00) kadar uzattığını duyurmuştu. Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ın altyapısının hedef alınacağı tehdidinde bulunarak, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti.
Abd ne de güzel çöküyor maşallah
ben için abd nin çöküşü degil abd ve israil yalakalarının çöküşü görmek istiyorum. hele o büyük ortadogu projesi piyonlarının halini görmek bana cok büyük mutluluk verecek.
ABD İSRAİL SÖZDEN ANLAMAZ GÜÇTEN ANLAR.
