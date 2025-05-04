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Trump'ın telefonda aldığı cevap çok konuşulacak! 'Kartel' hamlesi tutmadı: "Hizmetinizdedir"

Donald Trump'ın Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan telefonda aldığı cevap gündeme oturdu. İddiaya göre uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ABD ordusunu Mekiksa'nın hizmetine sunan Trump, Sheinbaum'un "Asla" yanıtıyla karşılaştı.

Trump'ın telefonda aldığı cevap çok konuşulacak! 'Kartel' hamlesi tutmadı: "Hizmetinizdedir"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Texcoco kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Sheinbaum, yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum” dediğini aktardı.

TRUMP'TAN TELEFONDA AÇIK TEKLİF: SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Sheinbaum, bunun üzerine Trump'a şu karşılığı verdiğini anlattı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

Trump ile işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Sheinbaum, "Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın 2 Mayıs'taki haberine göre Trump'ın 16 Nisan'da Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde göndereceği ABD askerlerinin Meksika'daki kartellere karşı yardım edebileceğini söylediği öne sürülmüştü.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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