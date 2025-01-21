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  4. Trump'ın yemin töreni sonrası Elon Musk'tan tartışma yaratan hareket! Nazi selamına benzetildi

Trump'ın yemin töreni sonrası Elon Musk'tan tartışma yaratan hareket! Nazi selamına benzetildi

21.01.2025 01:02
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21.01.2025 01:02
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Donald Trump, Kongre'de yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı. Space X, Tesla, X gibi çok sayıda dev şirketin sahibi olan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

Dünyanın en zengin iş insanları, dev teknoloji şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri Donald Trump’ın yemin törenini bir arada izledi. Tesla, Amazon, Apple ve Meta’nın CEO’ları ve kurucuları törende dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Elon Musk, Google CEO’su Sundar Pichai, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Amazon’un kurucusu ve The Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos törende yer alan önemli isimler arasındaydı.

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NAZİ SELAMINA BENZETİLDİ

Seçim sürecinde Donald Trump’un en yakın destekçilerinden olan Elon Musk, yemin töreninin ardından Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

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"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.

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Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump
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