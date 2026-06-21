HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın istifa edeceğini öne sürerek, "Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevinden istifa edeceğini öne sürdü. Trump’ın bu açıklaması, çeşitli uluslararası kaynakların Starmer’ın istifa etmeye yönelik seçenekleri değerlendirdiğini iddia ettiği bir dönemde geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keir Starmer İngiltere Başbakanı görevinden istifa edecek. Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İngiltere’nin Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz sondaj faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarını eleştirerek, "Kuzey Denizi petrolünü açın" dedi.

Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek" 1

STARMER İSTİFA EDERSE SON 10 YILDA GÖREVDEN AYRILAN 6. BAŞBAKAN OLACAK

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Starmer, hafta sonunu başkent Londra yakınlarındaki Başbakanlık konutu Chequers'ta ailesiyle birlikte geçiriyor. İngiltere Başbakanı, henüz bu konuya ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Başbakan Starmer, istifa etmesi halinde İngiltere’de son 10 yılda görevden ayrılan 6. başbakan olacak. İngiliz kaynaklar, bu sayıyı başbakanlık koltuğu için olağanüstü yüksek bir görev değişim oranı olarak değerlendiriyor.

STARMER’IN SEÇMEN DESTEĞİNİN GİDEREK AZALDIĞI İDDİASI

Starmer liderliğindeki İşçi Partisi’nin seçmen desteğini giderek kaybettiği iddia ediliyor. Starmer’ın partisinin ülke çapında yapılan anketlerin büyük bölümünde aşırı sağcı ve göçmenlik karşıtı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi’nin yükselişiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Trump: "İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek" 2

İŞÇİ PARTİSİ, YEREL MECLİSLERDE BİN 200'DEN FAZLA SANDALYE KAYBETMİŞTİ

İşçi Partisi, mayıs ayının başında yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde özellikle Reform UK ve Yeşiller Partisi karşısında büyük kayıplar yaşamıştı. Seçimlerde İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybederken, güçlü bir çıkış yakalayan Reform UK bin 300'den fazla sandalye kazanmış ve 13 belediyede kontrole sahip olmuştu.

İngiliz basını, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Starmer'ın başbakanlık görevini sürdürmesinin giderek daha zor hale geldiğini ve İşçi Partisi'nden 70'i aşkın milletvekili ve kabinedeki çok sayıda bakanın Starmer'a istifa etme ya da görevden ayrılmasına ilişkin takvim belirleme çağrısı yaptığını yazmıştı.

MANDELSON’UN ATANMASI NEDENİYLE DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Starmer aynı zamanda kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri ortaya çıkan İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ın bu göreve atanması konusundaki güvenlik açığı nedeniyle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandıElazığ’da 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Iğdır Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı görevden alındıIğdır Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı görevden alındı

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Donald Trump istifa Keir Starmer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.