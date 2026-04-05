Trump, İran'a saldırının görüntülerini paylaştı: "Birçok askeri liderlerini ortadan kaldırdık"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının görüntülerini paylaştı. Başkent Tahran'da gece saatlerinde meydana gelen patlamada hedef alınan bölgenin alevler içinde kaldığı görüldü.

TRUMP: "KÖTÜ VE AKILSIZCA YÖNETEN BİRÇOK ASKERİ LİDERLERİNİ YOK ETTİK"

Tahran'a yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "İran'ı kötü ve akılsızca yöneten birçok askeri liderin yanı sıra birçok şey ortadan kaldırıldı" dedi.

— Mynet (@mynet) April 4, 2026

