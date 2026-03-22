Trump İran'a ültimatom vermişti! Yeni açıklama: "Tamamen yok edilecekler"

ABD-İran-İsrail savaşında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı düşman gemilerine kapatması ve Orta Doğu'daki enerji tesislerini vurması krize yol açmıştı. ABD Başkanı Trump yaşanan son gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump konuyla ilgili yeni açıklama yaparak "İran tamamen yok edilecek" dedi.

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"Enerji santralleri konusundaki ültimatomun sonucunun ne olacağını yakında öğreneceksiniz, sonuç çok iyi olacak. İran tamamen yok edilecek ve bu harika sonuçlar doğuracak.

NATO'YA TEPKİ

NATO ülkeleri hiçbir şey yapmıyor, bu büyük bir utanç. İran 47 yıldır çok kötüydü. Şimdi hak ettiği cezayı alıyor."



Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır