Trump "İran halkı için gönderdik, el koydular" diyerek duyurdu: "Bunun bedelini ödeyecekler"

ABD Başkanı Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi. İran halkı için silah gönderdiklerini ifade eden Trump, başka bir grubun silahları ele geçirdiğini ifade ederek "Bunun bedelini ödeyecekler" dedi. Trump, İran'ın anlaşma için çok önemli bir teklif yaptığını ama yetersiz olduğunu ifade etti.

Trump şunları ifade etti:

"ÖNEMLİ BİR TEKLİF YAPTILAR"

"Salı günü İran için son tarih. Önemli bir teklif yaptılar. Yeterli değil ama çok önemli. İran F-15'lerle biraz şanslıydı. Savaşta bazen şansa ihtiyaç duyarsınız.

"SEÇME ŞANSIM OLSAYDI..."

ABD halkı ordunun eve dönmesini istiyor. Seçme şansım olsaydı petrolü alırdım.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

İran halkı için silah gönderdik ama gönderdiğimiz grup silahlara el koydu. Bunun bedelini ödeyecekler."