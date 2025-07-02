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Trump, İran'ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasını kınayarak, "bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Yaşanan yeni gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce söylediği "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse yeniden vururuz" sözlerini akıllara getirdi.

Trump, İran'ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme

İran'ın UAEA ile ilişkilerini askıya almasıyla ilgili ABD'nin yorumu sorulan Bruce, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, geri adım atıp barış ve refah yolunu seçme fırsatı olduğu bir zamanda askıya almayı seçmesiyle ilgili 'kabul edilemez' kelimesini kullanacağız." ifadelerine yer verdi.

Trump, İran ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme 1

KARARI KINADI, İRAN'I TEKRAR UYARDI

Bruce, İran'ın bu kararını "kınayarak", Tahran'ın, "daha fazla gecikmeden" yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gereğini vurguladı.

ABD'nin, nükleer tesislerine saldırısından önce Tahran yönetiminin, giderek artan ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokladığına değinen Bruce İran için, "Nükleer silahı olmadığı halde, yüzde 60'a kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üreten tek devletti." dedi.

Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın "liderliği sayesinde" İran'ın nükleer silaha "sahip olamadığını" ve bundan sonra da "olamayacağını" iddia etti.

Trump, İran ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme 2

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, UAEA ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan yasayı imzaladığını duyurmuştu.

İran Parlamentosu geçen hafta, UAEA ile iş birliğinin askıya alınmasına yönelik bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Trump, İran ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme 3

ABD BAŞKANI TRUMP: "EĞER DEVAM EDERLERSE, YENİDEN SALDIRIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Eğer devam ederlerse, yeniden saldırırız" dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "İran’a tekrar saldırı ihtimali mi? Kesinlikle. Hiç şüphesiz" dedi.

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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İran abd trump
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