Trump, İran’ın yeni lideri ile ilgili olarak: "Çok iyi bir fikrimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e yaptığı açıklamada İran’ın bir sonraki liderinin kim olacağıyla ilgili soruya "Evet. Çok iyi bir fikrimiz var" dedi.

Trump, İran'ın yeni lideri ile ilgili olarak: "Çok iyi bir fikrimiz var"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından ABD merkezli ABC News’e yaptığı açıklamada, ABD-İsrail’in İran’a yönelik son askeri saldırısını "Çok iyi gidiyor" şeklinde değerlendirdi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülüp öldürülmediği sorulduğunda Trump, "Çoğu öldü, evet. Ama hepsini bilmiyoruz, çoğu öldü. Çok güçlü bir saldırıydı" yanıtını verdi. Trump İran’ın bir sonraki liderinin kim olacağıyla ilgili soruya ise, "Evet. Çok iyi bir fikrimiz var" dedi.

"ÖYLE BİR HASAR VERDİK Kİ İŞLEVSİZ HALE GELDİLER"

Mevcut askeri saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Başkanı, "Aslında istediğimiz sürece devam edecek. Ama zaten öyle bir hasar verdik ki sanki işlevsiz hale geldiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

