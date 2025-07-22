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Trump kararını verdi! ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılıyor

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO'dan) çekilme kararı aldı. Kararın 31 Aralık 2026'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Associated Press'in (AP) haberine göre, çekilme kararı UNESCO marjında "İsrail karşıtı önyargılar" gerekçe gösterilerek alındı. ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde de birçok uluslararası anlaşmalardan çekilmişti.

Trump kararını verdi! ABD, bir kez daha UNESCO'dan ayrılıyor

ABD, bir kez daha UNESCO'dan çekiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetimin bugün UNESCO'dan çekilme kararını UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a bildirdiği ifade edildi.

Çekilme kararının 31 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği aktarıldı. Açıklamada, "UNESCO'ya katılımın devam etmesi, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun değildir. UNESCO, bölücü sosyal ve kültürel sorunları ilerletmek için çalışıyor ve 'Önce Amerika' dış politikamızla çelişen küreselci, ideolojik bir uluslararası kalkınma gündemi olan BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine aşırı odaklanmayı sürdürüyor. UNESCO'nun 'Filistin devletini' Üye Devlet olarak kabul etme kararı son derece sorunludur, ABD politikasına aykırıdır ve örgüt içinde İsrail aleyhindeki söylemlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Trump kararını verdi! ABD, bir kez daha UNESCO dan ayrılıyor 1

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD'yi örgütten bir kez daha çekme kararından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Azoulay, "Bu karar çok taraflılığın temel ilkelerine aykırıdır ve her şeyden önce ABD'deki çok sayıda ortağımızı etkileyebilir. Bunlar arasında Dünya Miras Listesi'ne alınmak, Yaratıcı Şehir statüsü kazanmak isteyen topluluklar ve üniversiteler yer almaktadır. Ne kadar üzücü olsa da bu duyuru bekleniyordu ve UNESCO buna hazırlıklıydı" ifadelerini kullandı.

KARAR İLK DEĞİL

ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş olacak. ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle çekilmişti.

2021-25'e denk gelen Joe Biden yönetiminde ABD yönetimi 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

Trump kararını verdi! ABD, bir kez daha UNESCO dan ayrılıyor 2

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.

İLK ÇIKIŞ 1984'DE

ABD ilk kez, 1981-1989 yılları arasındaki Başkan Ronald Reagan döneminde, 1984'te UNESCO'dan çekilmişti.

O dönem alınan kararın gerekçesinde örgütün, "ele aldığı hemen hemen her konuyu gereksiz yere siyasallaştırdığı, özgür bir topluma, özellikle de özgür bir piyasaya ve özgür bir basına karşı düşmanlık sergilediği ve bütçesinde sınırsız bir genişlemeye gittiği" bildirilmişti.

ABD, George W. Bush başkanlığında, 2003 yılında UNESCO'ya yeniden katılmıştı. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri UNESCO
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