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Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Yeni açıklama: "ABD, İsrail'in kararlarını destekleyecek"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.02.2025 16:36
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ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve "Kıyamet kopsun" demişti. Hamas ve İsrail arasında bugünkü takas sonrası Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "İsrail tüm rehinelerin bırakılması konusunda karar vermek zorunda kalacak. ABD, İsrail'in kararlarını destekleyecek" dedi.

Trump 'Kıyamet kopsun' demişti! Yeni açıklama: "ABD, İsrail'in kararlarını destekleyecek"

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 6. takas süreci gerçekleştirildi. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 İsrailliyi serbest bırakmasının ardından İsrail'den beklenen adım geldi. İsrail yönetimi, 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan toplam 369 Filistinliyi serbest bıraktı.

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"ABD İSRAİL'İN KARARLARINI DESTEKLEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın gerçekleştirdiği esir takasının ardından, "Hamas, aralarında bir ABD'li vatanadaşın da bulunduğu üç rehineyi Gazze'den serbest bıraktı. İyi durumda görünüyorlar. Bu geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalardan farklı. İsrail tüm rehinelerin bırakılması konusunda karar vermek zorunda kalacak. ABD, İsrail'in kararlarını destekleyecek." dedi.

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"KIYAMET KOPSUN"

Trump, cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Gazze
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