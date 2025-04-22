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Trump, Papa Francis'in cenaze törenine katılacak!

ABD Başkanı Trump'ın, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Trump, Papa Francis'in cenaze törenine katılacak!

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte Papa Francis'in cenaze törenine katılacak.

ORADA OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacak. Trump, yaptığı açıklamada First Lady Melania Trump ile törene katılacağını belirterek, "Melania ve ben Roma'da Papa Francis'in cenaze törenine gideceğiz. Orada olmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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