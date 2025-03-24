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  4. Trump portresini beğenmeyince küplere bindi! 'Kasten biçimsiz resmedildiğini' iddia etti

Trump portresini beğenmeyince küplere bindi! 'Kasten biçimsiz resmedildiğini' iddia etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 16:55
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ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaleti Meclis Binasında bulunan portresinin 'kasten biçimsiz resmedildiğini' belirterek kaldırılmasını talep etti.

Trump portresini beğenmeyince küplere bindi! 'Kasten biçimsiz resmedildiğini' iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi. Trump açıklamasında, "Kimse kendisinin kötü bir resmini ya da tablosunu sevmez. Colorado'da Eyalet Meclis Binası'nda Vali tarafından diğer tüm Başkanlarla birlikte asılan resim, belki de benim bile daha önce hiç görmediğim bir düzeyde kasıtlı olarak çarpıtılmış."

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"Sanatçı Başkan Obama'yı da yaptı ve o harika görünüyor, ancak benim portrem gerçekten en kötüsü. Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı" dedi. Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Barack Obama Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri portre trump
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