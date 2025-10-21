HABER

Trump, "Putin'le Macaristan'da görüşeceğim" demişti, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: "Öyle bir plan yok"

Beyaz Saray, yakın zamanda bir Trump-Putin görüşmesi beklenmediğini duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Yakın gelecekte Trump-Putin Zirvesi için herhangi bir plan yok" ifadesi kullanıldı. Kremli'nden yapılan açıklamada da, "Zirve için ne Putin ne de Trump kesin bir tarih açıkladı. Tarih belirlenmediği için ertelenmesinden de söz edilemez" ifadesine yer verilmişti.

Geçen hafta Rus lider Putin'le telefon görüşmesi yapan Donald Trump, "Görüşme çok üretken geçti. Putin'le Macaristan'da görüşeceğim" ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşme hakkında, "Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

"BAKANLAR ARASINDA EK BİR YÜZ YÜZE GÖRÜŞME GEREKLİ DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşme yakın zamanda yapılmayacak. ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin Rusya’nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" dedi.

BEYAZ SARAY: "TRUMP-PUTİN ZİRVESİ İÇİN HERHANGİ BİR PLAN YOK"

Yakın zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi beklenen Donald Trump-Vladimir Putin zirvesiyle ilgili Bugün Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Yakın gelecekte Trump-Putin Zirvesi için herhangi bir plan yok" bilgisi verildi.

KREMLİN: "ZİRVE İÇİN NE PUTİN NE DE TRUMP KESİN BİR TARİH AÇIKLADI"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ile Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin ertelenme ihtimaline değinmiş, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

ALASKA ZİRVESİ SONRASI "İKİ LİDER ARASINDA ANLAŞMAZLIK" İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Peskov, Putin ve Trump'ın aynı uçakla Budapeşte'ye seyahat edebileceği yönündeki haberleri ise "fantastik bir senaryo" olarak nitelendirmişti.
Öte yandan Trump ve Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentindeki hava üssünde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla bir araya gelmişti. Bazı ABD'li ve Rus kaynaklar, görüşmede ikili arasında önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirtmişti.

(İHA)

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
