HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 'kalıcı barış' için tarih verdi!

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 'kalıcı barış' için tarih verdi!

20.03.2025 13:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Salı günü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de dün yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasına konuşan Trump, "İki çok iyi telefon görüşmemiz oldu ve kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşma yapılacağına inanıyorum" dedi. Başkan Trump ayrıca iki ülke arasındaki kalıcı barış için tarih de verdi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 'kalıcı barış' için tarih verdi!

Amacının Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirmek olduğunu söyleyen Trump, "Ayrıca bizler tarafından yapılması gereken büyük ödemeleri durdurmak istiyorum. Avrupa'nın da bizimle aynı oranda ödeme yapmasını istiyorum çünkü Biden döneminde bunu yapamadılar. Biden bunu hiç sormadı çünkü Biden son derece yetersiz bir başkandı" ifadelerini kullandı.

t2

"İNSANLIK ADINA BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

Trump, Putin ile Salı günü görüşmesinin ardından, "Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştık. Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik. Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız" açıklamasını yapmıştı.

t1

KALICI BARIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Zelenskiy de Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Olumlu, kapsamlı ve açık bir toplantı yaptık. Bu toplantı, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım oldu. Ukrayna ve ABD'nin, savaşın gerçek anlamda sona ermesi ve kalıcı barış için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştık. ABD ile Başkan Trump liderliğinde, bu yıl içinde kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz" demişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Yaşlı adama hakaret etti, istasyonda döve döve dışarı attılarYaşlı adama hakaret etti, istasyonda döve döve dışarı attılar
İmamoğlu gözaltına alınmıştı! AK Parti'den ilk açıklamaİmamoğlu gözaltına alınmıştı! AK Parti'den ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi' diyerek içini döktü

"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi' diyerek içini döktü

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı

İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.