Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 'kalıcı barış' için tarih verdi!

Amacının Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirmek olduğunu söyleyen Trump, "Ayrıca bizler tarafından yapılması gereken büyük ödemeleri durdurmak istiyorum. Avrupa'nın da bizimle aynı oranda ödeme yapmasını istiyorum çünkü Biden döneminde bunu yapamadılar. Biden bunu hiç sormadı çünkü Biden son derece yetersiz bir başkandı" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ADINA BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

Trump, Putin ile Salı günü görüşmesinin ardından, "Tüm enerji ve altyapı hedeflerine yönelik derhal bir ateşkes üzerinde anlaştık. Bu süreçte, tam bir ateşkes ve nihayetinde Rusya ile Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşın sona ermesi için hızla çalışacağımızı taahhüt ettik. Barış anlaşmasının birçok maddesi tartışıldı. Hem Başkan Putin hem de Başkan Zelenskiy bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu süreç şimdi tam olarak başladı ve umarım, insanlık adına, bu işi başaracağız" açıklamasını yapmıştı.

KALICI BARIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ!

Zelenskiy de Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Olumlu, kapsamlı ve açık bir toplantı yaptık. Bu toplantı, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım oldu. Ukrayna ve ABD'nin, savaşın gerçek anlamda sona ermesi ve kalıcı barış için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştık. ABD ile Başkan Trump liderliğinde, bu yıl içinde kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz" demişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır