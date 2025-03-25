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  4. Trump: "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek"

Trump: "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek"

25.03.2025 23:50
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ABD Başkanı Donald Trump, hem Rusya hem de Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek." dedi.

Trump: "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve Amerikalı büyükelçilerin bir araya geldiği toplantıda basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna ile devam eden müzakerelerin çok iyi seyrettiğini vurgulayan Trump, bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduklarını belirtti.

"BUNU ÇÖZECEĞİZ"

Riyad'da gerçekleştirilen müzakerelere vurgu yapan Trump, "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek. Bu, aslında mutabık oldukları bir konuydu, sonra bozuldu. Ancak bunu çözeceğiz. Ateşkesin izlenmesi için diğer ülkeler de sürece dahil olacak." değerlendirmesini yaptı.

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Trump, bir soru üzerine, Rusya’ya yaptırımların kaldırılması konusunu aktif olarak değerlendirdiklerini, "Şu an bunlara bakıyoruz, hepsini düşünüyoruz. Yaklaşık beş ya da altı koşul var. Hepsine bakıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna trump
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