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Trump skandallarına devam ediyor! Yeni paylaşım: "İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.02.2025 15:00
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden hemen sonra açıkladığı "Gazze'yi devralma" planı tüm dünyada büyük tepkiyle karşılanmıştı. Trump'tan konuya ilişkin yeni bir skandal açıklama geldi. Trump açıklamasında, "İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek" dedi.

Trump skandallarına devam ediyor! Yeni paylaşım: "İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek"

Trump ikinci başkanlık döneminde göreve gelir gelmez skandallarına da başladı. Son olarak Gazze açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, birçok ülke tarafından sert bir dille eleştirilse de yeni bir Gazze açıklaması daha yaptı.

"İSRAİL GAZZE'Yİ ABD'YE TESLİM EDECEK"

ABD başkanı Donald Trump skandal Gazze planı sonrası yeni bir açıklamada daha bulundu ve 'israil Gazze'yi ABD'ye teslim edecek' dedi.

Trump ayrıca inşa çalışmalarının yavaşça ve dikkatlice yapılacağını belirtti.

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TRUMP NE YAPMIŞTI?

Başkan Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd trump
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