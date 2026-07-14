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Trump 'tamamen vazgeçmedim' diyerek duyurdu: 'Hala mümkün'

Çıkışlarıyla sürekli gündemi değiştiren ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili son açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi.

Trump 'tamamen vazgeçmedim' diyerek duyurdu: 'Hala mümkün'
Ufuk Dağ

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik ABD saldırıları ve olası diplomatik çözüm süreci hakkında konuşan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump tamamen vazgeçmedim diyerek duyurdu: Hala mümkün 1

"İRAN'LA İŞ YAPANLAR GEÇEMEYECEK"

Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek." dedi.

"BİR ANLAŞMA HALA MÜMKÜN"

Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini söyleyerek, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne süren Trump, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık "fiilen var olmadığını", füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettiklerini iddia etti.

"MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUYORUZ"

Trump, İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.

ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine de değinen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını ve bu korumanın maliyetinin söz konusu ülkeler tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Trump, "Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran trump
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