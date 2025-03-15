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  4. Trump'tan ateşkes açıklaması! "Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz"

Trump'tan ateşkes açıklaması! "Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz"

15.03.2025 00:14
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini, Rusya'nın ise "zor da olsa ikna edilebileceğini" belirtti.

Trump'tan ateşkes açıklaması! "Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz"

Trump, Adalet Bakanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden'ı da "Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı" diyerek eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın." ifadesini kullandı.

⁠Trump, savaş nedeniyle günde yaklaşık 2 bin genç insanın öldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"⁠Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı trump
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