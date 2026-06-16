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Trump'tan çarpıcı 'anlaşma' açıklaması! 'İkinci aşamaya geçiyoruz'

Trump yaptığı son dakika değerlendirmesinde, "İran ile harika bir anlaşma yaptık. İkinci aşamaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'daki rejim değişikliği konusunda da görüşünü belirtti. İşte tüm detaylar!

Trump'tan çarpıcı 'anlaşma' açıklaması! 'İkinci aşamaya geçiyoruz'
Doğukan Akbayır

ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası Trump'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Trump, anlaşmanın 'ikinci aşamasına' geçtiklerini duyurdu.

"HARİKA BİR ANLAŞMA"

Trump, İran'la varılan mutabakat için 'harika bir anlaşma yaptık' sözleri kullanırken, İran'daki rejim değişikliği konusuyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM"

Trump açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın nükleer silahı olmayacak. Elde etmeye çalışırsa acı çeker, İran'a hiçbir para yatırımı yapmayacağız.

Rejim değişikliğine inanmıyorum, bu yıllar sürer. Ben hiçbir zaman rejim değişikliği hedeflemedim."

"ANLAŞMA BOZULUR"

Varılan mutabakatın adil olduğunu ve İran'a hiçbir yaptırım yapmadıklarını belirten Trump, "Eğer İran nükleer silah sahibi olmaya çalışırsa anlaşma bozulur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
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