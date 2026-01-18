Trump'tan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: "Hasta bir adam, İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Politico haber sitesine İran’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i sert sözlerle eleştiren Trump, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

HAMANEY İÇİN 'HASTA ADAM' ÇIKIŞI: "İNSANLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKMALI"

Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" dedi.

"LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU VE ÖLÜM DEĞİL"

Hamaney’in rejimin devamını halka korku salarak sağladığını öne süren Trump, "Liderlik, ülkenin işleyişini çok düşük seviyede dahi olsa sürdürmek için, tıpkı benim ABD’yi yönettiğim gibi ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı. Kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" ifadelerini kullandı. İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

HAMANEY, TRUMP'I SUÇLAMIŞTI: "ABD'NİN HEDEFİ İRAN'I YUTMAKTI"

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'i ülkesindeki şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı "suçlu" olarak nitelendiren Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı. ABD başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD başkanının bizzat müdahil olması bakımından farklıydı" demişti.