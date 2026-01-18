HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: "Hasta bir adam, İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği İran ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i "hasta bir adam" olarak nitelendirdi ve "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi. Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı" dedi.

Trump'tan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: "Hasta bir adam, İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Politico haber sitesine İran’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i sert sözlerle eleştiren Trump, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump tan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: "Hasta bir adam, İran da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" 1

HAMANEY İÇİN 'HASTA ADAM' ÇIKIŞI: "İNSANLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKMALI"

Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" dedi.

Trump tan çok konuşulacak Hamaney çıkışı: "Hasta bir adam, İran da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" 1

"LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU VE ÖLÜM DEĞİL"

Hamaney’in rejimin devamını halka korku salarak sağladığını öne süren Trump, "Liderlik, ülkenin işleyişini çok düşük seviyede dahi olsa sürdürmek için, tıpkı benim ABD’yi yönettiğim gibi ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı. Kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" ifadelerini kullandı. İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

HAMANEY, TRUMP'I SUÇLAMIŞTI: "ABD'NİN HEDEFİ İRAN'I YUTMAKTI"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'i ülkesindeki şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı "suçlu" olarak nitelendiren Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı. ABD başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD başkanının bizzat müdahil olması bakımından farklıydı" demişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri güne kar yağışı ile başladıSilivri güne kar yağışı ile başladı
İzmir'de insan ticareti operasyonu; 4 tutuklamaİzmir'de insan ticareti operasyonu; 4 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Ali Hamaney abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.