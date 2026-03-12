Trump'tan çok sert İran açıklaması: "Asla izin vermeyeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaşım yapan Trump, İran'ı sert bir dille uyardı.

TRUMP: "ASLA İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD açık ara dünyanın en büyük petrol üreticisidir, bu yüzden petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanırız. Ama benim için, Başkan olarak, çok daha büyük önem taşıyan şey, kötü bir imparatorluk olan İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu’yu, hatta dünyayı yok etmesini durdurmaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim"

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır