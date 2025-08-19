Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Putin'in anlaşma istemeyebilir, Ukrayna'ya asker göndermek istiyorlar"

Alaska ve Beyaz Saray'da yapılan Rusya ve Ukrayna zirvelerinden sonra ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, Putin'in anlaşma istemeyebileceğini ifade etti.

"BU İŞİ KAPATACAĞIM"

Trump şunları ifade etti:

"Başkan Putin'i aradım ve Başkan Zelenskiy ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz. Bakalım orada ne olacak. Eğer işler yolunda giderse, o zaman üçlü görüşmeye gideceğim ve bu işi kapatacağım."

"PUTİN ANLAŞMA İSTEMEYEBİLİR"

Trump Putin'in anlaşma istemeyebileceğini söylerken "Ukrayna'nın çok toprak alacağını" da ifade etti. Trump, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermek istediğini ifade etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR DÜŞMANLIKLARI VARDI"

Trump ayrıca, Putin ve Zelenskiy'nin kendi görüşüne göre "beklediğinden daha iyi anlaştıklarını" söyledi ve şöyle devam etti:

"Sanırım onların belki de düşündüğümden biraz daha iyi anlaştıkları gerçeği var, aksi takdirde bu ikili zirveyi ayarlayamazdım. Onun yerine üçlü bir görüşme ayarlardım. Ama bence biraz daha iyi gidiyor. Çok büyük bir düşmanlıkları vardı."