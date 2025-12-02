HABER

Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı! İddianameyi yırttı...

Gazeteci Furkan Karabay bugün hakim karşısına çıktı. İddianameyi yırtarak savunma yapmayı reddeden Karabay için tahliye kararı verildi.

Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı! İddianameyi yırttı...
Devrim Karadağ

Gazeteci Furkan Karabay’ın yargılandığı davada, savcılık mütalaasında Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret”, üç defa zincirleme şekilde “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarından hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına talep etti.

ELİNDEKİ İDDİANAMEYİ YIRTTI

Karabay, elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

TAHLİYE KARARI

20 gündür tutuklu bulunan Karabay için tahliye kararı çıktı.

