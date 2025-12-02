Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı! İddianameyi yırttı...

Gazeteci Furkan Karabay’ın yargılandığı davada, savcılık mütalaasında Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret”, üç defa zincirleme şekilde “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarından hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına talep etti.
Karabay, elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.
20 gündür tutuklu bulunan Karabay için tahliye kararı çıktı.
