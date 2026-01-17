HABER

Bingöl’de yolcu otobüsü, TIR’a çarptı! Yaralılar var

Bingöl'de buzlanma nedeniyle kayarak yol ortasında yan duran TIR’a yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Bingöl’de yolcu otobüsü, TIR’a çarptı! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayarak yolun ortasında yan duran TIR'a aynı yönde ilerleyen ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı. Kazada, 38 yolcusu olan otobüsteki 3 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

