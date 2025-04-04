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Trump'tan FED'e çağrı! "Zengin olmak için harika bir zaman"

ABD'nin gümrük vergisine Çin'den de karşılık gelmişti. Trump bu hamleye "Çin yanlış yaptı" dedi. Politikalarının asla değişmeyeceğini aktaran Trump, zengin olmak için harika bir zaman açıklaması yaptı. Trump, ABD’nin merkez bankası olan Federal Rezerv Sistemi (FED) Başkanı Jerome Powell’a da seslenerek faizleri düşürmesini istedi.

Trump'tan FED'e çağrı! "Zengin olmak için harika bir zaman"

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri dünya çapında tepkilere yol açtı. Çin’in Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesinin ardından ABD Başkanı yeni bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin yanlış yaptı. Paniklediler. Yapmayı göze alamayacakları tek şey!" ifadelerini kullandı.

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"GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Bir başka paylaşımında Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile vergilere ilişkin telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, "To Lam ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi, Vietnam'ın ABD ile bir anlaşma yapmaları durumunda vergileri sıfıra indirmeyi istediklerini söyledi. Kendisine ülkemiz adına teşekkür ettim ve yakın gelecekte bir görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğimi belirttim" dedi.

"ZENGİN OLMAK İÇİN HARİKA ZAMAN"

Trump, yaptırımlarına ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ve büyük miktarda yatırım yapan birçok yatırımcıya şunu söylemek istiyorum: Politikalarım asla değişmeyecek. Bu, zengin olmanın, her zamankinden daha zengin olmanın harika bir zamanı" açıklamasını yaptı.

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FED'E ÇAĞRI

Trump, ABD’nin merkez bankası olan Federal Rezerv Sistemi (FED) Başkanı Jerome Powell’a seslendiği başka bir paylaşımında da, "Bu, Powell'ın faiz oranlarını indirmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman geç kalıyor ama şimdi imajını değiştirebilir ve bunu hızlı bir şekilde yapabilir. Enerji fiyatları düştü, faiz oranları düştü, enflasyon düştü, hatta yumurtaların fiyatı yüzde 69 azaldı, işsizlik oranı arttı. Tüm bunlar sadece 2 ay içinde oldu. ABD için büyük bir kazanç. Jerome, faiz oranlarını indir ve politikalarla oynamayı bırak" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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