Trump'tan Hamas açıklaması! "Eğer yapmazlarsa..."

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde Gazze’ye yönelik askeri müdahalenin kaçınılmaz olabileceğini belirtti .Trump, “Bu ülkelere ve İsrail’e ‘Henüz değil’ dedim. Hamas’ın doğru olanı yapacağına dair hala umut var. Eğer yapmazlarsa, Hamas’ın sonu hızlı, öfkeli ve acımasız olacak” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu ve çevresindeki birçok ülkenin Hamas’ın tutumuna karşı askeri adım atmaya hazır olduklarını kendisine bildirdiğini kaydetti. Trump, “Orta Doğu’daki şu andaki büyük müttefiklerimizin birçoğu, Hamas’ın bizimle olan anlaşmasını ihlal ederek kötü davranmaya devam etmesi halinde, talebim üzerine Gazze’ye ağır bir güçle girip ‘Hamas’ı düzeltme’ fırsatını memnuniyetle karşılayacaklarını açıkça ve büyük bir coşkuyla bana bildirdiler” ifadelerini kullandı.

"ÖFKELİ VE ACIMASIZ OLACAK"

“Bin yıldır Orta Doğu’da böyle bir sevgi ve ruh görülmemişti. Bu, görülmeye değer çok güzel bir şey” diyen Trump, müttefik ülkelere henüz harekete geçilmemesi talimatı verdiğini aktardı. Trump, “Bu ülkelere ve İsrail’e ‘Henüz değil’ dedim. Hamas’ın doğru olanı yapacağına dair hala umut var. Eğer yapmazlarsa, Hamas’ın sonu hızlı, öfkeli ve acımasız olacak” açıklamasında bulundu.

Kendisine destek veren ülkelere teşekkür eden Trump, “Yardım için arayan tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük ve güçlü Endonezya’ya ve harika liderine, Orta Doğu’ya ve ABD’ye gösterdikleri tüm yardımlar için teşekkür ederim” dedi.

