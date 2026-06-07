Trump'tan İran'a gözdağı! "Diğer yol hiç hoş değil"

ABD ile İran arasında devam eden gergin ortam ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamalarıyla daha da alevlenirken Trump, yeni bir değerlendirmede daha bulundu.

"DİĞER YOL HİÇ DE HOŞ DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Eğer şimdi dostane bir anlaşmaya varırsak, uranyumu birlikte imha edeceğiz. Bu bizim kontrolümüzde olacak. İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz.

Anlaşmayı imzalayacak mıyız yoksa diğer yolu mu izleyeceğiz? Diğer yol hiç de hoş değil."

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır