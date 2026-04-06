Trump'tan İran'a yeni tehdit: "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ve düşürülen uçaktaki ABD pilotunu kurtarmak için yapılan operasyonla ilgili açıklamalar yaptı. Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan Trump, 38 günde 10 binden fazla sorti yapıldığını ve İran'da 13 bin hedefin vurulduğunu söyledi.

"O GECE YARIN GECE OLABİLİR"

Trump "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" dedi.



ABD pilotunun kurtarma operasyonuyla ilgili de konuşan Trump, "Bu samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. CIA de görev yaptı. İran güçlerini şaşırtarak 7 farklı konuma gönderdik. Pilot yaralıydı, kan kaybediyordu ama direndi. 48 saat boyunca hayatta kaldı. Operasyon 7 saat sürdü, ağır ateş altında kaldık. ABD hiçbir askerini arkada bırakmaz. İran'dan kayıpsız olarak çıktık." ifadelerini kullandı.

