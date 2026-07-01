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Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Mükemmel görüşmeler yapılıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika İran açıklaması geldi. Trump açıklamasında, "Mükemmel görüşmeler yapılıyor, çok iyi anlaşıyoruz. En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" ifadelerinde bulundu.

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Mükemmel görüşmeler yapılıyor"
Doğukan Akbayır

ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ederken dünyanın gözü görüşmelerin akıbetini takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise süreçlerin bir çoğunda yaptığı çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Trump'tan yeni bir değerlendirme daha geldi.

Trump tan dikkat çeken İran açıklaması! "Mükemmel görüşmeler yapılıyor" 1

"GÖRÜŞMELER MÜKEMMEL GİDİYOR"

İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin bilgi veren ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin "mükemmel" gittiğini bildirdi.

Trump, "İran tarafıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İran'ın nükleer silahsızlandırılması sürecinde ilerlemeye devam ediyoruz. İran nükleer silahlara sahip olamaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İran trump
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