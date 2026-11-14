HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump’tan İran kararı! Dikkat çeken Erdoğan ve Selman detayı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde üst düzey danışmanlarına, ABD'nin Tahran'dan veya Yemen'deki İran destekli Husilerden yeni bir provokasyonla karşılaşmaması halinde İran'a saldırmaktan vazgeçebileceğini söyledi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme yaptığı ve iki liderin de saldırılara yeniden başlanılmaması yönünde çağrı yaptığı aktarıldı.

Trump’tan İran kararı! Dikkat çeken Erdoğan ve Selman detayı
Recep Demircan

Şubat ayında İsrail ile birlikte başlattığı ve kamuoyunda destek bulmayan çatışmayı nasıl çözeceğine henüz karar vermediği belirtilen ABD Başkanı Trump, İran'a saldırılardan şimdilik vazgeçtiği aktarıldı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı toplantılar ve bir dizi istihbarat toplantısının ardından saldırıları ertelemeyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Trump’tan İran kararı! Dikkat çeken Erdoğan ve Selman detayı 1

Trump'ın ayrıca, tam kapsamlı bir savaşa dönülmemesini isteyen bölgedeki müttefiklerine anlayış gösterdiği belirtildi.

ERDOĞAN VE SELMAN İLE GÖRÜŞME

Üst düzey bir ABD'li yetkili ve konuya aşina bir diğer kaynağa göre Trump, son iki haftada yaptığı telefon görüşmelerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fikirlerini sordu.

Trump’tan İran kararı! Dikkat çeken Erdoğan ve Selman detayı 2

Reuters'ta yer alan habere göre her iki liderin de Trump'a İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaması çağrısında bulunduğu, Trump'ın ise her iki yönde de bir taahhütte bulunmadığı kaydedildi.

Görüşmeye aşina iki kaynağa göre Trump, 31 Ekim'de bin Selman'a seçimlerden sonra saldırmayı planladığını söyledi ancak Veliaht Prens, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların işe yaradığını savunarak saldırıyı ertelemesi için ricada bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşadası’nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktıKuşadası’nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı
Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandıÇanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.