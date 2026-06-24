Trump'tan jet motoru ve F-35 açıklaması: "Türkiye'yi memnun edecek bir şey yapacağım"

Ankara'da temmuz ayında gerçekeleşecek olan NATO Zirvesi öncesi siyasi gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını belirtti. Trump ayrıca, Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı.

TRUMP'TAN KRİTİK F-35 YANITI: "TÜRKİYE'Yİ ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

Medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir muhabirin "Türkiye, F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye’ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?" sorusuna karşılık şunları söyledi;

"Evet, sanırım öyle. O, NATO’nun bir üyesi. Jet motoru ve F-35'lerle ilgili muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Kaan'da Ankara'nın isteği olacak.

"ERDOĞAN OLMASAYDI NATO ZİRVESİ'NE KATILMAYACAKTIM"

Trump: Erdoğan olmayasaydı Ankara'daki NATO Zirvesi'ne belki de gitmezdim.

Erdoğan'a saygımdan dolayı NATO Zirvesi'ne katılacağım.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR LİDER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın ve güçlü bir kişi

İnsanlar Türkiye’nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip."

VANCE: "F-35 KONUSU KONGRENİN MESELESİ"

Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Vance ise, "F-35 konusu Kongrenin meselesi. Türkiye'ye F-35 satılacaksa bu yasalara uygun olmalı" ifadesini kullandı.